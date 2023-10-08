Флаг Израиля появился на главном символе Берлина: фото акции солидарности

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Акция в поддержку Израиля в Берлине

На площади у Бранденбургских ворот в Берлине собрались около двух тысяч человек в рамках акции солидарности с израильским народом. Участники митинга требовали прекратить выплаты помощи палестинцам на Ближнем Востоке. Накануне Бранденбургские ворота — главный символ немецкой столицы — подсветили в цвета флага Израиля. Бургомистр города Кай Вегнер подчеркнул, что Берлин полностью поддерживает Тель-Авив.

Митинг в Берлине организовали члены Еврейского студенческого союза и других общественных организаций.

Накануне Израиль подвергся атаке со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. В короткие сроки боевикам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа.

Представители Армии обороны Израиля обвинили ХАМАС в совершении военных преступлений. Командование признает, что противостояние с боевиками будет изнурительным и ближайшие дни для Израиля будут тяжелыми. При этом правительство страны одобрило введение «пункта 40» Основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении приказал военным очистить страну от террористов.

Между тем количество жертв противостояния по обе стороны конфликта исчисляется сотнями. Множество израильтян, проживавших у границы с сектором Газа, оказались в плену у радикалов.

По меньшей мере три гражданки Германии могут находиться в плену у радикалов палестинского движения ХАМАС, сообщает Bild. Об этом изданию рассказал израильтянин Йони Ашер, который ранее увидел на видео с пленными свою жену, тещу и двоих детей.

На этом фоне акции солидарности с Израилем прошли во многих городах Германии. Над некоторыми официальными зданиями там подняли израильский флаг. Бело-синее знамя со звездой Давида заметили над бундестагом, ведомством федерального канцлера и официальной резиденцией президента Германии — дворцом Бельвю.

Как ожидается, в ближайшее время митинги в поддержку Израиля пройдут в Кельне, Дюссельдорфе и Галле.

Кадры акции в поддержку израильтян в Берлине — в фотогалерее NEWS.ru.