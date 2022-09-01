Друг моего врага: палестинцы недовольны сближением Израиля и Турции ХАМАС беспокоится, что Анкара теперь отвернется от Газы

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В середине августа Турция и Израиль решили, что пора позабыть старые обиды и восстановить дипломатические отношения после их разрыва в 2010 году. Новой вехе в истории между двумя на первый взгляд непримиримыми странами предшествовал майский визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Израиль. Уже тогда союзник Анкары — палестинское освободительное движение ХАМАС из сектора Газа — забеспокоился из-за последствий такого шага. Хотя Турция и уверяла палестинцев, что главное для нее — «свобода угнетенных братьев по вере от оков сионизма», продолжать ссору с еврейским государством она не захотела. Турецкие власти уверяют, что собираются дружить с Израилем только ради блага самих же палестинцев, которые, однако, не очень этому верят.

Во-первых, с их точки зрения, Турция оправдывает сближение с Израилем очень расхожим образом, ранее те же формулировки в свое оправдание использовали Бахрейн, ОАЭ и другие арабские страны. В Анкаре уверяют, будто сами палестинцы чуть ли не умоляли ее пойти на нормализацию отношений с Израилем. Как отмечал Чавушоглу, лидеры палестинских организаций, включая крупнейшие из них — ФАТХ и ХАМАС, в унисон твердили, что больше не могут жить в мире, где Турция и Израиль не друзья.

Они хотят, чтобы мы нормализовали отношения с Израилем, и подчеркивают, что это крайне важно для них самих, ведь такой шаг послужит делу Палестины, — заявлял глава турецкого МИД.

Посылало ли и впрямь ХАМАС такие сигналы — точно не известно, но у палестинской организации в Стамбуле есть свое представительство, так что списать все на «испорченный телефон» было бы неправильно. Кстати, это представительство хамасовцев появилось в Турции только после израильско-турецкого обострения в 2010 году, когда израильтяне напали на гуманитарный конвой «Флотилия свободы», состоявший из шести пассажирских и грузовых турецких судов, направлявшихся в Газу. Неудивительно, что с потеплением отношений между Турцией и Израилем многие палестинцы опасаются, что тренд на турецкую любовь к палестинцам постепенно сойдет на нет.

Фото: Antonio Melita/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Флотилия свободы» — международное движение, целью которого является прорыв морской блокады сектора Газа.

Однако Израиль уже заявил, что наличие представительства «штаб-квартиры» ХАМАС в Турции — большая проблема для возобновления доверительных отношений. Израильтяне считают ХАМАС террористической организацией и полагают, что всех ее «активистов» надо бы выслать из страны. К слову, пока что палестинцев из Турции никто не выгнал. Правда, еще в марте СМИ писали, что после визита президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию Анкара вежливо попросила несколько десятков хамасовцев «вернуться на родину». В палестинской организации эту информацию тогда не подтвердили.

Разумеется, турецкое правительство уверяет, что такого никогда и не произойдет. Однако эксперты обратили внимание на один нюанс — спустя всего несколько дней после объявления о восстановлении дипотношений с Израилем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пышную церемонию в президентском дворце по случаю визита в Анкару главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Как известно, Аббас возглавляет ФАТХ — палестинское движение на Западном берегу реки Иордан, с которым враждует ХАМАС.

Обмен послами между Турцией и Израилем никоим образом не уменьшит нашу приверженность помощи палестинцам. Турция по-прежнему выступает против любых действий, направленных на изменение статуса Храмовой горы и мечети Аль-Акса (статус-кво святыни предполагает, что молиться там могут только мусульмане. — NEWS.ru), — уверял гостя турецкий президент.

Но если с представителями палестинцев с Западного берега все понятно — они сами еще с 1990-х годов нормализовали отношения с Израилем, то от ХАМАС ждали совсем иную реакцию. Особенно на фоне слухов о высылке представителей группировки из Турции.

Руководство Газы поначалу поддержало возобновление отношений между Анкарой и Тель-Авивом, чем весьма удивило своих последователей. В СМИ писали, что хамасовцы оправдывают турок. Якобы нормализация могла бы дать Анкаре возможность играть большую посредническую роль, например, в переговорах об обмене заключенными. Правда, позже руководство Газы «исправилось» и списало всё на «фейки» — якобы никакого одобрения на самом деле не было.

Мы отвергаем любые формы нормализации отношений с сионистами, включая шаги вроде обмена послами, — заявили в ХАМАС.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдаты ВС Израиля

Впрочем, опасаясь потери одного из своих главных союзников в лице Турции, хамасовцы воздержались от слишком резких комментариев. Если вспомнить 2020 год, когда на нормализацию с Израилем пошли сразу несколько арабских стран, реакция ХАМАС была совершенно иной. Тогда палестинская группировка жаловалась, что не ожидала такого «удара в спину от арабских братьев». Там настаивали, что политика примирения с врагом лишь больше развяжет Израилю руки для угнетения палестинского народа.

Очевидно, что ХАМАС попросту не может позволить себе тотальную изоляцию на международном уровне. Движение не стало рвать связи даже с арабскими странами, которые подружились с Израилем. Наоборот — оно всячески стремится убедить их остаться союзниками и обмениваться дипломатическими визитами.

Дело в том, что у каждого союзника ХАМАС есть своя ключевая, незаменимая роль. Например, Иран палестинцам поставляет вооружение, Турция оказывает поддержку на политическом поприще, Египет ведет посредническую деятельность, а Катар год за годом вливает в Газу огромные деньги. Потерять даже кого-то из этих партнеров по причине нормализации отношений с Израилем означало бы разрушить один из столпов, благодаря которому ХАМАС все еще держит власть в Газе.

Да и действовать в одиночку палестинской организации становится все сложнее. Как морские, так и сухопутные границы Израиль тщательно контролирует. Подземные туннели в Египет, через которые ХАМАС раньше возило в Газу что угодно (даже львов!), Каир начал активно засыпать еще в 2010-х. А разные теневые операции в интернете, через которые ХАМАС зарабатывало деньги, воруя криптовалюту или взламывая банки, тоже постепенно прекращаются под совместным натиском израильских Министерства обороны и службы безопасности (ШАБАК). Так, 31 августа под санкции Израиля попали более 20 разных организаций, через которые ХАМАС проворачивало свои финансовые дела. В такой обстановке обеспеченные и влиятельные доноры ХАМАС боятся продолжать делать пожертвования, так что каждый союзник, будь он даже «другом Израиля», становится на вес золота.

Фото: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как в действительности турецко-израильское сближение повлияет на отношения Турции с палестинцами? Об этом NEWS.ru поговорил с турецким политологом и историком Икбалем Дюрре. По мнению эксперта, ситуацию нужно рассматривать в контексте общего сближения Турции со странами Ближнего Востока, с которыми у Анкары за последние годы складывались не лучшие отношения. Дюрре отметил, что до следующих президентских выборов в Турции правящая Партия справедливости и развития решила улучшить отношения с рядом стран региона — Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, а теперь и с Израилем. Такая тенденция на сближение с соседями, по мнению Дюрре, сохранится в политике Турции по крайней мере до выборов — они намечены на июнь 2023 года.

Турция не изменяет своей приверженности концепции «двух государств для двух народов» в отношении Израиля и Палестины. Позиция Анкары в этом вопросе близка к российской, — отметил Икбаль Дюрре.

Глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис также подтвердил в беседе с NEWS.ru, что израильтяне настроены разморозить дипломатические отношения с Турцией, а экономические связи между странами так или иначе не прерывались все эти годы. Но всегда остается риск, что Турция может передумать в случае очередного роста напряженности между палестинцами и израильтянами.