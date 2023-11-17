Договорились о перемирии: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа

Фото: Kremlin.ru

Биньямиин Нетаньяху

Израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа. Боевые действия будут приостановлены на три дня. Также Израиль одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива. Поставка должна осуществляться под контролем ООН.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта утром 17 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

В Россию из сектора Газа эвакуировали 288 человек

По данным МЧС, порядка 200 граждан России и членов их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах». Всего из анклава эвакуировали более 500 человек, 288 из них были доставлены в Россию. Самой многочисленной оказалась группа россиян, перешедшая границу с Египтом 17 ноября. Всем им оказана медицинская и психологическая помощь.

Россиянин Элдера Раед, эвакуированный в Москву, рассказал, что снаряд попал в его дом на территории палестинского анклава. В результате взрыва погибли 12 его родственников.

Фото: t.me/mchs_official

Военные ЦАХАЛ нашли оружие ХАМАС в школе

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Согласно отчету пресс-службы израильской армии, были поражены склад оружия и военные сооружения. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке, обнаруженной в Ливане в районе, прилегающем к Араб-эль-Арамше. Также военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили большое количество оружия ХАМАС, спрятанного в начальной школе «Аль-Кармель».

Израильские военные убили вице-спикера палестинского парламента

Вице-спикер палестинского законодательного совета Ахмед Бахар погиб в Газе от полученных ранений во время рейда Армии обороны Израиля. Агентство Maan называет Бахара одним из лидеров ХАМАС. Он преподавал на кафедре арабского языка в Исламском университете сектора Газа и занимал должность замдекана факультета литературы.

Число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта, выросло до 11 470. При этом официальная статистика не обновляется уже несколько дней из-за того, что в системе здравоохранения анклава произошел коллапс. В списках погибших числятся по меньшей мере 4710 детей и 3160 женщин. 29 800 человек получили ранения различной степени тяжести. По данным на 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов.

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Все пациенты, находившиеся в реанимации больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа, погибли во время осады ЦАХАЛ, заявил директор медучреждения Мухаммед Абу Сильмия. В отделении находилось не менее 54 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил атаку ЦАХАЛ на больницу «Аш-Шифа» попыткой вызволить заложников. В Израиле считали, что они находятся в подземной части медучрежедния.

Тем временем ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников, что подтвердил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, палестинское движение не предоставило полного списка заложников.

Ирак нанес удар по базам США в Сирии

Бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили об обстреле контролируемой военнослужащими США военной базы в Телль-Бейдаре (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. В организации заявили, что атака была совершена в ответ на «преступления Израиля против палестинского народа в секторе Газа» при поддержке США.

Удар был нанесен при помощи двух беспилотников, которым удалось «поразить цели». Информация о жертвах не приводится.

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