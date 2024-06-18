ЦАХАЛ утвердила план наступления на Ливан ЦАХАЛ: командование утвердило планы военных действий наступления на Ливан

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Согласно обнародованной информации, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах.

Были одобрены и утверждены планы военных действий наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах, — следует из официального заявления.

Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети X, в случае полномасштабной войны с Ливаном шиитская организация «Хезболла» будет уничтожена. При этом само ближневосточное государство серьезно пострадает, констатировал он.

Ранее агентство France-Press передавало, что Армия обороны Израиля ликвидировала самого крупного командира «Хезболлы». Он погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя. Жертвами обстрела также стали еще три человека, уточнили журналисты.

До этого израильские военные зафиксировали запуск порядка 90 ракет со стороны Ливана. По данным командования, это произошло во время мощного обстрела северных районов Израиля. Часть снарядов удалось перехватить системами противовоздушной обороны, однако некоторые достигли земли.