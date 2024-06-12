Израильские военные убили самого крупного главаря «Хезболлы»

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля ликвидировала самого крупного командира ливанского движения «Хезболла», сообщает агентство France-Press со ссылкой на собственный источник. По его словам, главарь группировки погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя. В результате обстрела погибли еще три человека.

(Командир — NEWS.ru) был наиболее важным в «Хезболла» среди убитых на сегодняшний день с начала войны, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск порядка 90 ракет со стороны Ливана. По данным командования, это произошло во время мощного обстрела северных районов Израиля. Уточняется, что часть снарядов удалось перехватить системами противовоздушной обороны, однако некоторые достигли земли.

До этого СМИ сообщали, что Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором как минимум в 17 населенных пунктах на юге Ливана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, утверждает, что такие снаряды были незаконно использованы над жилыми районами. Представитель организации по Ливану Рамзи Каисс подчеркнул, что неизбирательное применение ЦАХАЛ таких снарядов в жилых районах серьезно вредит мирным жителям, которые вынуждены покидать свои дома.