ЦАХАЛ атаковала рынок в центре сектора Газа МВД Палестины: армия Израиля обстреляла рынок Нусейрат в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля открыла огонь по рынку, расположенному в центре сектора Газа, сообщило МВД Палестины. По информации ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа, — заявило МВД.

Накануне в результате обстрелов израильских вооруженных сил была разрушена греческая православная церковь святого Порфирия в секторе Газа. В момент атаки в храме находилось около 50 человек, среди которых были женщины и дети. В результате ударов есть пострадавшие.

Также минувшей ночью ЦАХАЛ нанесла более сотни ударов по военным объектам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. В армейской пресс-службе подчеркнули, что с помощью истребителей были поражены склады оружия, оперативные командные центры, а также подземные туннели.

Оценивая происходящее на Ближнем Востоке, конгрессвумен Ильхан Омар на пресс-конференции в Вашингтоне заявила, что за прошедшие 10 дней Израиль сбросил на сектор Газа больше бомб, чем США за год на Афганистан. По ее словам, Иерусалим проявляет бесчеловечность, он не заботится о людях, и единственный вопрос, который стоит задать, — будет ли страна гордиться своими действиями после конфликта.