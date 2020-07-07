Работники порта в Тартусе в очередной раз выразили недовольство несоблюдением своим российским работодателем условий контракта. Соответствующая жалоба распространена через официальные сирийские СМИ. Теперь российской стороне, контролирующей порт, предъявляют претензии не только по поводу выплат местным сотрудникам, но и в связи с несправедливыми условиями, на которых она эксплуатирует имеющуюся там инфраструктуру. Наблюдатели связывают протестную кампанию с кузеном президента Сирии.

О том, что работники порта в Тартусе снова недовольны управлением зарегистрированной в России компании «СТГ инжиниринг», которая до недавнего времени формально входила в «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, стало известно из материала Al-Watan. Со ссылкой на участников протестной кампании государственная газета сообщила, что работники жалуются на то, что эксплуатирующая порт фирма откровенно нарушает подписанные с ними договорённости и злоупотребляет доверием персонала.

Претензий достаточно много — все они касаются характера и размера выплат. В связи с этим сирийцы не в первый раз объявляют забастовку. По словам работников тартусского порта, им задерживали выплаты под разными предлогами — от сбоя системы до ошибок бухгалтерии. Попытки получить причитающееся, следует из слов сирийцев, нередко приводили к скандалам и даже унижениям.

Глава местного портового профсоюза Фуад Харба подтвердил существование проблем с «СТГ инжиниринг». Что интересно, недовольные сирийцы обвиняют россиян даже в использовании несправедливых условий инвестиционного соглашения, которое было подписано между государственной General Tartus Port и российской «СТГ инжиниринг». Как передавало сирийское агентство SANA, договорённости по Тартусу включают пункты, согласно которым сирийская сторона освобождает россиян от уплаты таможенных пошлин при ввозе ряда товаров, которые она использует для реализации цели действующего контракта. Теперь россиянам вменяют это в вину. Сирийцы считают себя пострадавшей стороной. Ранее были сообщения, что «СТГ инжиниринг» хочет оптимизировать рабочие места в порту, потому что, по её оценкам, там было задействовано гораздо больше людей, чем на объектах аналогичного масштаба. Переизбыток рабочей силы, кроме того, мешал бы процессу модернизации инфраструктуры. Однако возникший в связи с кадровой политикой конфликт, как сообщается, был урегулирован.

Пока неизвестно, готова ли российская компания искать пути долгосрочного урегулирования.