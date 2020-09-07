Борисов: США и курды не допускают власти САР к месторождениям нефти

https://static.news.ru/photo/17c22990-f11b-11ea-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и курды не допускают сирийские власти до принадлежащих им нефтяных месторождений, что препятствует восстановлению экономики САР. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Основная причина — это, конечно, деструктивная позиция Соединённых Штатов и курдов, которые практически пользуются плодами законного сирийского правительства и не идут на контакты, и не дают контроль законному правительству в тех месторождениях, которые принадлежат Сирии, — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что Сирия традиционно получала доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы. Теперь же власти страны вынуждены ввозить эту продукцию для обеспечения жизнедеятельности населения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дамаск прибыла российская правительственная делегация во главе с Борисовым. В рамках визита запланированы переговоры, в ходе которых стороны обсудят «развитие и укрепление двустороннего сотрудничества в различных областях».