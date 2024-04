Атака Ирана на Израиль попала на видео

Фото: Иван Батырев/ТАСС

Работа сил противовоздушной обороны

В Сети появилось видео удара Ирана по Израилю, кадры опубликовал Telegram-канал Russia Today. На них можно увидеть момент полета снарядов над Храмовой горой в Иерусалиме.

На представленном видео запечатлено около десяти ярких огней в ночном небе. Траектория движения снарядов идет по ниспадающей.

Глава Генштаба ВС Ирана утром 14 апреля сообщил, что Тегеран не планирует продолжать наносить удары по Израилю. По его словам, операция под названием «Правдивое обещание» завершена. Он добавил, что в случае ответной атаки реакция будет «более решительная».

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами, в свою очередь, назвал операцию Ирана более успешной, чем предполагалось. Ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы противоракетной обороны, рассказал он.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».