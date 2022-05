74 года в изгнании: молодые палестинцы меняют свои ориентиры По всему миру прошли шествия в память изгнания арабского населения из Палестины. В этом году к ним присоединились даже израильские ЛГБТ-движения

Фото Thomas Krych/Global Look Press

15 мая прошел 74-й День Накбы (День Катастрофы), когда палестинские арабы отмечают, а скорее оплакивают создание Израиля в 1948 году. В этот день палестинцы устраивают мероприятия в память об изгнанных из Святой земли соотечественниках, а старшее поколение рассказывает детям о жизни их праотцов до войны, достают семейные фотографии и сохранившиеся ключи от их домов на исторической родине. Эти ключи стали символом Накбы и веры палестинцев, что когда-то они вернутся в свои дома. В этом году трагизм даты подчеркнут недавней смертью Ширин Абу-Акле, палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира», которая, согласно предварительным данным, была убита израильскими военными в городе Дженин на севере Палестинской автономии 11 мая.

Надо отметить, что за последние 74 года успело вырасти новое поколение палестинцев, которые не застали первую или вторую интифаду (всеобъемлющее восстание палестинцев против Израиля). Поэтому многие из молодых палестинцев не хотят признавать лидером Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое многие считают коррумпированным, или военизированный исламистский ХАМАС. Теперь же у них появилась новая икона — светская журналистка, более того, христианка с американским гражданством — Ширин Абу-Акле. То есть в ее лице палестинцы получили современную политкорректную икону.

Eyal Warshavsky/Global Look Press

День Накбы, как правило, сопровождается демонстрациями, культурными мероприятиями, проповедями и выставками в разных странах. Их устраивают как палестинские беженцы, которых в мире более 7 млн, так и местные пропалестинские и гуманитарные организации. В этом году День Накбы неразрывно связан со штурмами мечети Аль-Акса, военными операциями на палестинских территориях и, как уже было сказано, убийством Абу-Акле. Росту напряженности также способствует реакция Израиля на случившееся. Представитель израильской армии Ран Кохав заявил, что «даже если солдаты стреляли или, не дай бог, ранили кого-то, то это происходило в бою, во время перестрелки, где эта Палестина находилась со стрелками. Так что такое может случаться». Его поддержал и бывший пресс-секретарь израильской армии Ави Бнайяху, сказав: «Предположим даже, что Ширин Абу Акле была убита армейскими пулями, все равно нет необходимости извиняться за это». А в кнессете из уст политика Итамара Бен-Гвира прозвучало, что он полностью поддерживает действия израильских солдат, поскольку корреспонденты «Аль-Джазиры» часто мешают работе, намеренно находясь посреди поля боя.

Впрочем, больше всего мировую общественность возмутило нападение Израиля на похоронную процессию, случившееся во время похорон Абу-Акле 13 мая в Восточном Иерусалиме. Израильские силы безопасности избивали даже тех, кто нес гроб с телом. Нападение началось из-за того, что некоторые участники держали в руках палестинские флаги, поднимать которые в Восточном Иерусалиме запрещено.

Смерть журналистки каждая страна оплакивала по-разному. Так, в палестинской автономии прошли шествия под лозунгом «Хватит 74 лет несправедливости и двойных стандартов», а в Газе палестинцы сделали на пляже скульптуру из песка с именем журналистки.

В сирийском Идлибе активисты нарисовали граффити с портретом Абу-Акле и объективом видеокамеры, в котором видна смерть журналистки. На катарской штаб-квартире «Аль-Джазира» был поднят палестинский флаг и фотография убитой палестинки, а в лагере беженцев Айн эль-Хелве в ливанском городе Сайда палестинцы провели символические похороны. В Стамбуле на Босфорском мосту появилась голограмма с надписью «День Накбы станет днем твоего поражения, о Израиль!».

Шествия, посвященные Накбе, были организованы и в Израиле. В университетах Хайфы и Тель-Авива палестинские студенты ненадолго собрались перед зданиями своих учебных заведений. Мероприятия быстро закончилось, так как вскоре туда пришли израильтяне с флагами Израиля и силы безопасности, которые разогнали процессию.

При этом в Германии власти заранее запретили местному палестинскому сообществу проводить какие-либо демонстрации, связанные с Накбой и смертью Абу-Акле, хотя в прошлом году на марш Накбы в Берлине собралось более десяти тысяч человек. Немецкая организация Palestine Speaks уже заявила, что такая политика нивелирует все предыдущие пропалестинские меры властей Германии (в 2021 году Германия была вторым крупнейшим донором Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

«Это акт репрессивного насилия против палестинского народа в Берлине. Такого уровня репрессий мы здесь еще не встречали. Это серьезное посягательство на права человека и свободу палестинцев, чтобы помешать нам почтить память Накбы и убийства Ширин Абу-Акле», — сказал член Palestine Speaks Низар Хаддад.

В Германии против запрета выступили даже еврейские правозащитные организации, вроде Jüdische Stimme, которые заявили, что немецкие власти пытаются «помешать палестинской солидарности, насколько они могут».

В стороне не остался и ХАМАС, который прокомментировал ситуацию, сказав, что мероприятия, посвященные Дню Накбы, были запрещены под ложными предлогами. Представитель организации Абдель Латиф аль-Кануа посчитала действия немецких властей «отменой права людей отмечать их насильственное выселение из родных домов».

В остальных странах Европы День Накбы отметили без особых происшествий. Демонстрации с ключами от оставленных в Палестине домов прошли в ряде европейских столиц, включая Вену, Копенгаген и Лондон. В последнем в шествии участвовали более 15 тыс. человек. Перед штаб-квартирой BBC в британской столице демонстранты возложили 55 вырезанных из бумаги жилетов с надписью PRESS в память о 55 журналистах, убитых Израилем с 2000 года, при том что у живущих в Соединенном королевстве палестинцев в целом не очень положительное отношение к Британской радиовещательной корпорации — ее репортажи считаются среди них предвзятыми.

Thomas Krych/Global Look Press

В США Накбу отметили не только в мегаполисах вроде Сан-Франциско, но и в небольших городах. Что интересно, на шествие вышли пропалестинские американцы, а также члены организации Queer Jews for Palestine — евреи нетрадиционной ориентации, поддерживающие Палестину. Сами палестинцы относятся к «еврейским квирам» не совсем однозначно. Так, в опросе The Ask Project, который собирает мнения палестинцев и израильтян по разным вопросам, часть палестинцев благодарит «квиров» за поддержку и не обращает внимания на их нетрадиционную ориентацию, тогда как другие высказываются более негативно.

Мы, конечно, рады, что нас поддерживают. Нам нужна любая поддержка, но эти «квиры» портят репутацию палестинцев. Пусть они не приплетают свою ориентацию, когда говорят о Палестине, — сказал 20-летний Нур из города Рамалла.

Любопытно, что на пропалестинских мероприятиях в Европе и США часто можно увидеть и людей в традиционной иудейской одежде. Как правило, это представители ультраортодоксальных иудейских движений вроде «Нетурей карто» (Стражи города), которые выступают против сионизма и государства Израиль как такового. Они считают, что иудейское государство должно появиться лишь после прихода Машиаха (Мессии). До той поры они даже посещение Храмовой горы в Иерусалиме, где когда-то находился Второй храм, расценивают как грех. Порой их даже можно встретить с вывесками, на которых написано, что «провоцирование арабской нации запрещено Торой».

Что примечательно, за день до Накбы скончался бывший генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Ури Савир. Он сыграл важную роль в мирных переговорах в Осло 1993 года, которые в свое время стали символом налаживания отношений между Израилем и Палестиной и дали надежду на мирное разрешение конфликта.