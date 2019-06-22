https://static.news.ru/photo/616ce23a-947c-11e9-86b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: McPHOTO/U. Schwenk/imago stock&people/Global Look Press

Серые тюлени способны подражать человеческой речи и песням. К такому выводу пришли учёные из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Так, самка тюленя по кличке Зола научилась воссоздавать десять нот, среди которых тема фантастической эпопеи «Звёздные войны» и колыбельная Twinkle, Twinkle, Little Star. Всего в исследовании с самого рождения участвовали три млекопитающих. Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN .

Теперь исследователи Аманда Стенсбери и Винсент Дженик уверены, что серых тюленей можно использовать для изучения нарушений речи.

Я была поражена тем, насколько хорошо тюлени повторяют звуки, которые мы им включаем. Копия не была идеальной, но, учитывая, что это не типичные звуки тюленей, это очень впечатляет, — заявила Стенсбери.

Её коллега Дженик подчеркнул, что существует лишь несколько видов млекопитающих, которые могут повторить человеческие звуки. Это, например, киты, дельфины и слоны.

Ранее News.ru сообщал, что детёныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к рыбакам в Калининграде. Видео и фотографии встречи в открытом море появились в Интернете. Однако восторг суровых мужчин не поддержали специалисты. Директор зоопарка Калининграда Светлана Соколова напомнила, что укус тюленя не только болезнен, но и крайне опасен, так как в результате можно получить заболевания и даже заражение крови.