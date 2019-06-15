https://static.news.ru/photo/fe49f7b0-907f-11e9-afff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Barbara Munker/dpa/Global Look Press

Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила об обнаружении в восточной провинции Китая Цзянсу четырёх окаменелых следа динозавра.

Палеонтологи рассказали, что возраст динозавров достигает почти 100 млн лет, отмечает агентство Синьхуа. Сообщается, что находку сначала приняли за следы генерала династии Тан Ли Цуньсяо и тигра, с которым он сражался.

Ошибочный вывод был сделан из-за того, что «три пальца двух следов зауроподов были потеряны за эти годы», и поэтому их вид показался схожим с человеческой ступней, отмечает РИА Новости .

News.ru ранее писал о том, что на северо-востоке Таиланда в провинции в Сакон Накхон нашли десятки следов динозавров. По предварительным данным, в этих местах обитали ящеротазовые представители вымерших гигантов.