https://static.news.ru/photo/8631eb52-ae07-11e9-ad50-fa163e074e61_1024.jpg Айсултан Сеитов Фото: скриншот youtube.com/вДудь

Казахстанский режиссёр Айсултан Сеитов номинирован на премию «MTV VMA 2019» в категории «Клип года».

Его видео на трек популярных хип-хоп-исполнителей 21 Savage и J. Cole «a lot», набравшее на YouTube уже 156 млн просмотров, поборется за победу с клипами Taylor Swift «You Need To Calm Down», Billie Eilish «bad guy», Jonas Brothers «Sucker», Lil Nas X и Billy Ray Cyrus «Old Town Road», и Ariana Grande «thank u, next». Подведение итогов и церемония награждения состоится 26 августа.

Айсултан Сеитов — 22-летний режиссёр из Казахстана. Закончил Нью-Йоркскую академию кино. В 2016 году стал победителем в номинации «Лучшая режиссура» на Hollywood Boulevard Film Festival с короткометражкой «Шакал». Снял клипы таким исполнителям как Иван Дорн, L`One, Скриптонит, Jah Khalib, MiyaGi & Эндшпиль, Noize MC, 21 Savage и Offset.

Ранее News.ru писал о том, что сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом.