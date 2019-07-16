https://static.news.ru/photo/b371fb82-a7fb-11e9-ae99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»/HBO

Сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом.

Согласно списку номинантов, который опубликован на официальном сайте премии, «Игра престолов» может стать лучшим драматическим сериалом, Кит Харингтон — лучшим актером в драматическом сериале, Эмилия Кларк — лучшей актрисой в драматическом сериале. Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Алфи Аллен поборются за звание лучших актёров второго плана в драматическом сериале, а Лина Хиди, Софи Тёрнер, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи — лучших актрис второго плана в драматическом сериале.

Также «Игра престолов» может победить в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и других.

Предыдущий рекорд был установлен сериалом «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году получил 27 номинаций.

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