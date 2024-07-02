«Звучит как манифест»: сын Барыкина оценил творчество SHAMAN Сын Барыкина Георгий: SHAMAN четко обозначил свою гражданскую позицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) четко обозначил свою гражданскую позицию, выпустив песню «Я русский», заявил в интервью NEWS.ru сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий. Он напомнил, что на тот момент многие писали в своих соцсетях, что им «стыдно быть русскими». В этом отношении композиция прозвучала как манифест.

Слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест, — сказал Георгий.

Также он отметил и другую песню Дронова — «Встанем!». По его словам, обе эти композиции являются важным событием в российской культуре.

Отец бы тоже их оценил, я уверен, — заключил Георгий.

Также он рассказал, что его отец с уважением относился к творчеству Филиппа Киркорова. Он вспомнил, как однажды позволил себе «едко пошутить» в адрес артиста. За это получил замечание от отца.

Ранее стало известно, что SHAMAN попал в 14-й пакет антироссийских санкций. В Совете Европы уточнили, что связано это с его участием в концертах, организованных в Кремле.

Певец заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком. Под ограничения также подпали певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, основатель LIFE.ru Артур Габрелянов и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.