Зрители развенчали Билана из лидеров Евровидения

https://static.news.ru/photo/79c416bc-b417-11ea-ad03-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники Евровидения провели голосование по выступлениям прошедших лет и поменяли лидеров местами. Дима Билан, вышедший в финал в 2008 году, опустился в результате на девятое место.

Новым лидером песенного конкурса зрители однозначно назвали Ани Лорак, которая в том же году, что и Билан, заняла второе место на Евровидении. Результаты нового зрительского голосования были опубликованы в Twitter.

Congratulations to @AniLorak for winning tonightâs #EurovisionAgain fan vote!



Weâre also very happy to announce that Belgrade 2008 will be available on the #Eurovision YouTube channel forever âtil the end of time so you can watch it again and again and again! https://t.co/W1gfy5XXiK — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 20, 2020

Ани Лорак не смогла молча пропустить такую оценку и написала в Instagram, что ей «приятно» получать такие новости из Европы. В пятёрку лидеров также попали певцы из Греции, Исландии, Армении, Швеции.

Не приняла всерьёз результаты рокировки продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Она считает, что результаты многомиллионного голосования зрителей Евровидения нельзя сравнивать с оценкой каких-то трёх тысяч фанатов.

Это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить, — заявила Рудковская в интервью телеканалу «360».

Ранее NEWS.ru сообщал, что питерскую группу Little Big, которая должна была представить Россию на Евровидении-2020, заподозрили в плагиате песен американских поп-звёзд двухтысячных Black Eyed Peas. Пользовательница TikTok обратила внимание на поразительные сходства в звучании получившего «Грэмми» трека My Humps с композициями Go Bananas и UNO.