Музыка

Зрители развенчали Билана из лидеров Евровидения

02:32, 22 июня 2020 14
Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники Евровидения провели голосование по выступлениям прошедших лет и поменяли лидеров местами. Дима Билан, вышедший в финал в 2008 году, опустился в результате на девятое место.

Новым лидером песенного конкурса зрители однозначно назвали Ани Лорак, которая в том же году, что и Билан, заняла второе место на Евровидении. Результаты нового зрительского голосования были опубликованы в Twitter.

Ани Лорак не смогла молча пропустить такую оценку и написала в Instagram, что ей «приятно» получать такие новости из Европы. В пятёрку лидеров также попали певцы из Греции, Исландии, Армении, Швеции.

Не приняла всерьёз результаты рокировки продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Она считает, что результаты многомиллионного голосования зрителей Евровидения нельзя сравнивать с оценкой каких-то трёх тысяч фанатов.

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Это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить, — заявила Рудковская в интервью телеканалу «360».

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