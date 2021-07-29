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Жена 83-летнего Резника объяснила, зачем спрятала его в Ялте

16:35, 29 июля 2021
Жена 83-летнего Резника объяснила, зачем спрятала его в Ялте Илья Резник с женой Ириной Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
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Жена российского поэта Ильи Резника Ирина Романова рассказала, зачем увезла мужа из Москвы и спрятала его в Ялте. Своими откровениями она поделилась в беседе с NEWS.ru.

Вот я спрятала Илью Рахмиэлевича на полтора года, увезла в Крым. Мы привились, вакцинировались и всех призываем вакцинироваться, потому что это единственное, что нас может спасти. От всех выступлений отказываться надо, нельзя идти на компромиссы, — заявила Романова.

Супруга поэта напомнила, что пандемия коронавируса уже унесла жизни многих великих людей, а «остаются блёстки и шоу-бизнес». В связи с этим Романова призвала всех беречь себя.

Ранее Илья Резник рассказал в интервью NEWS.ru о переезде в Крым и сложной финансовой ситуации. Поэт вместе с женой живёт на авторские отчисления, а также при необходимости просит помощи у друзей. При этом Резник признался, что счастлив.

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