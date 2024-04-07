«Затаили обиду»: продюсер о частных выступлениях группы «Чай вдвоем» Продюсер Бабичев: группа «Чай вдвоем» не готова начать гастрольную деятельность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дуэт «Чай вдвоем»

Группа «Чай вдвоем», воссоединившаяся для выступлений на корпоративах, не готова начать гастрольную деятельность, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он предположил, что, возможно, между артистами остались обиды и недомолвки.

После того как группа «Чай вдвоем» записала год назад новую песню, ставшую довольно популярной, многие ожидали начала бурной гастрольной деятельности. Но этого так и не последовало. Артисты воссоединились, только чтобы выступать на корпоративах, что довольно странно. Имея такой потенциал и бэкграунд, который они наработали со всеми своими хитами начала двухтысячных, они могли бы еще оставаться в зоне видимости аудитории и работать в долгую, — сказал собеседник.

По словам музкритика, сейчас складывается впечатление, что артисты «пока сами не поняли, для чего воссоединились». Хотя на гастрольной деятельности они могли бы зарабатывать хорошие деньги, добавил Бабичев. Он считает, что если раньше музыкантов воспринимали только как дуэт, то сейчас Стас Костюшкин и Денис Клявер зарекомендовали себя и как сольные певцы.

Думаю, билеты на их концерты хорошо продавались бы. Возможно, между артистами осталась какая-то недомолвка, которая не позволяет им работать в плотную. То есть произошел конфликт, после которого они не разрешили все вопросы или затаили обиду, из-за чего они готовы провести вместе корпоратив и заработать деньги. Но к полноформатному воссоединению, когда придется общаться с человеком каждый день на репетициях они не готовы. Такая же ситуация складывается и с группой «Тату», — заключил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что группа «Чай вдвоем» решила объединиться ради корпоративов. По информации канала, Денис Клявер и Стас Костюшкин поют вместе, чтобы заработать 4-5 млн рублей. Канал уточнил, что ценник разнится в зависимости от того, к кому из исполнителей обращаться.