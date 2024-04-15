«Все песни ушли в некуда»: продюсер о творчестве Аллы Пугачевой Продюсер Бабичев: Пугачева лишь создает видимость бурной творческой деятельности

Фото: Роман Денисов/ТАСС

Алла Пугачева

Все песни, которые в последнее время выпустила певица Алла Пугачева до композиции «Я плачу», «ушли в никуда», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, если после этого Примадонна ничего не выпустит, то последний трек станет лучшим за долгое время.

Те песни, которые Пугачева выпускала до композиции «Я плачу» ушли в некуда. Был непонятный дуэт с никому не известным исполнителем Женей Моисеевым. Такое ощущение, что просто создавалась видимость бурной деятельности, будто Пугачева работает, что-то выпускает. Но выходит так, что новую песню выпустили, а на следующий день о ней забыли, — говорит продюсер.

В то же время он допускает, что Пугачева припасла «какие-то козыри в рукавах» в виде треков, записанных недавно. Он предлагает подождать и посмотреть, «смогут ли нас удивить».

Ранее стало известно, что Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.

При этом справлять свое 75-летие Примадонна вынуждена в одиночестве. Она планировала отметить его с размахом, однако гости не смогли приехать на праздник из-за атаки Ирана по Израилю. Власти страны были вынуждены закрыть воздушное пространство.