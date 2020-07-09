Вокалист Kasabian принёс публичные извинения за нападение на невесту

https://static.news.ru/photo/a6e55f7a-c1c3-11ea-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Том Мейган Фото: Dave Nelson/Global Look Press

Британский исполнитель Том Мейган, известный как фронтмен группы Kasabian, принёс публичные извинения за нападение на свою невесту Викки Эйгер. Ранее он покинул музыкальный коллектив.

Мейган опубликовал в Twitter письмо, в котором признался, что долгие годы боролся с алкогольной зависимостью. Пагубная привычка сделала его состояние нестабильным, из-за чего он напал на Эйгер.

Я записался в реабилитационный центр по программе борьбы с алкоголизмом. Хорошо известно, что я лечился и раньше, но на самом деле я никогда не был по-настоящему трезв, — написал артист.

Певец отметил, что ему также диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, что, по его словам, хоть и не умаляет последствия его поступков, но даёт ему лучше понять, что с ним происходит.

Мейган написал, что он и Эйгер по-прежнему любят друг друга и готовы работать над тем, чтобы стать более крепкой парой.

6 июля участники Kasabian заявили, что Том Мейган покидает группу из-за личных проблем. Они отметили, что сейчас ему нужно «сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло».

Как писал NEWS.ru, певец был участником группы с 1997 года и записал с Kasabian шесть альбомов. Как теперь группа будет функционировать без знакового музыканта, пока что не сообщается.