VK Fest 2023: Лолита, Seville, Иванушки International, Ольга Серябкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Seville

Восьмой по счёту VK Fest охватил сразу пять городов. Он стартовал во Владивостоке, затем прогремел в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а завершился – в Москве. Команда News.ru побывала на мероприятии в столице, рассмотрела все наряды звёзд и узнала, что фестиваль богат не только на музыкальные шоу! Стоит ли решаться на «Гонку героев» без специальной подготовки? Как правильно пробить «двоечку»? Кто из солистов группы «Иванушки International» провалился под сцену? И какую музыку слушает ведущая Яна Чурикова? Подробности – в нашем сюжете.