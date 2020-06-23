В США убили 24-летнего рэпера Bris

В США убили музыканта Кристофера Тредвелла, известного как рэпер Bris. Ему было 24 года.
Инцидент произошёл в городе Сакраменто 21 июня,
В период с 2019 по 2020 год Bris активно выпускал музыку. Он опубликовал совместный с G-Man микстейп, а также несколько песен. В 2019 году он был арестован, чему позже посвятил песню First 42 Hours Freestyle.
Как писал NEWS.ru, американская группа Cypress Hill отыграла концерт, который можно будет посмотреть онлайн в VR. Выступление снято по технологии видео с обзором 360 градусов.
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