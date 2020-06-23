В США убили 24-летнего рэпера Bris

https://static.news.ru/photo/3eede66a-b536-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США убили музыканта Кристофера Тредвелла, известного как рэпер Bris. Ему было 24 года.

Инцидент произошёл в городе Сакраменто 21 июня, сообщает Pitchfork со ссылкой на данные правоохранительных органов. После сообщений о стрельбе полиция прибыла на место и, обнаружив Тредвелла с огнестрельным ранением без сознания, объявила о его смерти.

В период с 2019 по 2020 год Bris активно выпускал музыку. Он опубликовал совместный с G-Man микстейп, а также несколько песен. В 2019 году он был арестован, чему позже посвятил песню First 42 Hours Freestyle.

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