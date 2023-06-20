В Казахстане отменили концерт «Би-2»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

«Би-2»

В казахстанском городе Семее отменили концерт российской группы «Би-2», запланированный на 21 июня, сообщила пресс-служба спорткомплекса, где должно было пройти мероприятие. Причиной отмены является крупный природный пожар, возникший на востоке страны. В административном центре области Семее была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, <...> концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в МКСК «Арена», отменяется, — говорится в сообщении концертной площадки.

Минюст России ранее признал иностранным агентом фронтмена группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева. Среди организаций в реестре оказались «Совет матерей и жен» и «Общенародный союз возрождения России».

Также в список иноагентов попали антрополог Александра Архипова, журналистка Ирина Аллеман, экономист Владислав Иноземцев, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, юрист Анна Пшеничная и директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев.