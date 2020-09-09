Умер основатель группы Kool & The Gang Рональд Белл

https://static.news.ru/photo/55b6b666-f347-11ea-84e4-fa163e074e61_660.jpg Рональд Белл Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Умер американский музыкант Рональд Белл, известный как один из основателей группы Kool & The Gang. Ему было 68 лет.

Жена и агент исполнителя Тиа Синклер Белл сообщила, что он ушёл из жизни у себя дома Виргинских Островах, передаёт Variety. Причина смерти не уточняется.

Белл основал Kool & The Gang в 1964 году с братом Робертом. Коллектив исполнял музыку в жанрах фанк, джаз, соул, рок и поп. Коллектив приобрёл популярность в 1970-х годах, когда выпустил ряд хитов, среди которых Jungle Boogie, Summer Madness и Celebration. В 1978 году музыканты стали обладателями премии «Грэмми» за песню Open Sesame, прозвучавшую в фильме «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в главной роли.

Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.