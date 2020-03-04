https://static.news.ru/photo/bb77a982-5e33-11ea-8626-fa163e074e61_660.jpg Кит Флинт на концерте The Prodigy, 2018 год. Фото: Roland Owsnitzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Участники британской группы The Prodigy почтили память фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой год назад. Его не стало 4 марта 2019 года.

Музыканты Кит Палмер и Лиам Хоулетт опубликовали пост в Twitter, в котором признались в любви к своему коллеге и другу.

Прошёл год с тех пор, как ты покинул нас. Мы скучаем по тебе каждый день. Твой свет сияет ярко. Ты всегда будешь здесь с нами, ты ведь знаешь — мы живём вечно. Оставайся таким же панком, брат. Ты навсегда в наших сердцах, — написали артисты.

О смерти Кита Флинта в прошлом году сообщил Лиам Хоулетт. СМИ отмечали, что его коллега по группе в последнее время певец мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой, писал NEWS.ru.