Фото: Roland Owsnitzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Студия Eagle Rock опубликовала трейлер документального фильма, посвящённого американской певице Элле Фицджеральд.

Картину снял британец Лесли Вудхед, на счету которого более десяти работ в жанре документалистики. Выход его новой ленты, получившей название Just One Of Those Things («Просто одна из тех вещей»),...