Total Guitar назвал Брайана Мэя лучшим гитаристом всех времён

https://static.news.ru/photo/f5b22626-aa6f-11ea-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin /Global Look Press

Британский профильный журнал Total Guitar назвал Брайана Мэя из группы Queen лучшим гитаристом всех времён. Артист потеснил американца Джимми Хендрикса.

Издание провело опрос среди своих читателей, которых попросили выбрать из 170 исполнителей, играющих в жанрах классический рок, блюз, хэви-металл и инди. Кроме того, респонденты выбирали из категории «лучший сейчас».

После занявшего второе место Хендрикса в топе идут Джимми Пейдж из Led Zeppelin, Эдди Ван Хален из Van Halen и Эрик Клэптон из Yardbirds и Cream.

Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся, — прокомментировал Мэй новость о результатах опроса.

Ранее Брайан Мэй рассказал, что перенёс сердечный приступ. Недавно ему пришлось отправиться в больницу на лечение из-за полученной травмы в саду, писал NEWS.ru.