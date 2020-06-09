Total Guitar назвал Брайана Мэя лучшим гитаристом всех времён

Британский профильный журнал Total Guitar назвал Брайана Мэя из группы Queen лучшим гитаристом всех времён. Артист потеснил американца Джимми Хендрикса.
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После занявшего второе место Хендрикса в топе идут Джимми Пейдж из Led Zeppelin, Эдди Ван Хален из Van Halen и Эрик Клэптон из Yardbirds и Cream.
Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся, — прокомментировал Мэй новость о результатах опроса.
Ранее Брайан Мэй рассказал, что перенёс сердечный приступ. Недавно ему пришлось отправиться в больницу на лечение из-за полученной травмы в саду, писал NEWS.ru.
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