«Тилль съезжает с катушек»: лидер Rammstein испортил отношения с Россией

Не успел Тилль Линдеманн обосноваться в России после обещаний некоторых депутатов Госдумы выдать ему гражданство, как получил первую показательную порку — законы для всех едины. В Твери отменилось выступление музыканта из-за возможного нарушения антиковидных мер. А к самому Линдеманну пришли правоохранители, чтобы лично предупредить о последствиях такого концерта. Одной рукой Россия приглашает бывшего фронтмена Rammstein к себе, а другой предлагает ознакомиться с законами — ведь даже демонстративная симпатия к отечественным ценностям не защитит от правосудия.

Почему отношения Линдеманна с Россией стали портиться, при чём здесь парламентские выборы и как музыкант «съезжает с катушек» — в материале NEWS.ru.

«Линдеманн не великий музыкант»

За 2021 год Тилль Линдеманн успел доказать делом свою трепетную любовь к русской культуре и советской эстетике. Ещё в 2017 году после визита на фестиваль «Жара» в Баку артист подружился с российскими звёздами, в том числе со Светланой Лободой, с которой ему приписывают роман, Сергеем Шнуровым, Лолитой Милявской.

Для наших знаменитостей Линдеманн вскоре стал своим, что в том числе помогло ему и в творческом плане. К примеру, Александр Ревва посоветовал музыканту своего режиссёра для клипа на песню Ich hasse Kinder, который стал одним из несколько роликов, наполненных советской атмосферой.

Сольный проект Линдеманна сильно уступает в популярности группе Rammstein.

Я не думаю, что он великий музыкант. Потому что музыкант и артист — это частично совпадающие, но разные понятия. Артист он выдающийся, как и шоумен, и фронтмен. Но не как музыкант, потому что сила группы Rammstein всё-таки в коллективе. Сольный проект Тилля, на мой взгляд, достаточно посредственный. А Rammstein — большая, можно сказать, великая группа. Хотя я не уверен, что и они хорошие музыканты. Такое тоже может быть. Они именно в артистическом, концептуальным плане хороши, — рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Андрей Бухарин.

Что связывает лидера Rammstein с Россией

В России Линдеманна всегда любили, а он охотно отвечал взаимностью. Родившийся и выросший в ГДР музыкант был близко знаком с русской культурой и неплохо представлял работу советской системы, с тематикой которой впоследствии часто заигрывал в своём творчестве.

Он вырос в Восточной Германии под сильным русским влиянием, воспитывался в тоталитарном государстве, ведь в ГДР была довольно жёсткая система. <...> Россия и Германия находятся в постоянной тесной взаимосвязи, такой любви и ненависти. И мне лично очень понятно его особое внимание к России, он явно к ней неровно дышит, — отмечает Бухарин.

Но именно теперь, когда музыкант оказался так близко к любимой стране, Линдеманна стали преследовать неудачи, косвенно связанные с политикой.

Сам артист политическую жизнь России никогда не комментировал. Более того, когда из-за репоста его клипа порнографического характера россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы, музыкант отказался комментировать эту тему. Хотя когда аналогичный случай произошёл с его белорусским фанатом, Линдеманн даже предложил оплатить из собственного кармана сумму штрафа. Это показывает, как аккуратно музыкант относится к столкновениям с политическими силами.

В чём причина скандалов Тилля с Эрмитажем и в Твери

В ночь на 28 августа правоохранители наведались в гостиничный номер к Линдеманну в Твери, чтобы предупредить его о необходимости соблюдать ограничительные меры. Короткая сцена заставила музыканта отказаться от участия в фестивале «МакЛарин за Родину» в Тверской области. Кроме того, его продюсера фронтмена Rammstein Анара Райбанда задержали за нелегальную деятельность на территории России: якобы он прилетел по туристической визе, а сам организовывал концерты. Теперь Райбанду может грозить депортация в ФРГ.

В деле с отменой выступления в Тверской области проскальзывает политическая составляющая. Фестиваль «МакЛарин за Родину» организован бизнесменом, пивным магнатом и политиком Максимом Лариным, который активно выступает за партию «Родина»: от неё на сентябрьских выборах в парламент избирается его сын Владислав.

Нам удалось услышать разговор правоохранителей. Из него следует, что есть приказ не допустить праздник любыми методами. А скопление людей в одинаковых майках, брендированных МАКЛАРИН ЗА РОДИНУ, может трактоваться, по мнению правоохранителей, как несанкционированный митинг. И что это частная вечеринка на собственной территории, это не имеет значения, — писал Ларин-старший на своей странице в Instagram .

После визита сотрудников полиции и задержания Анара Райбанда Линдеманн не стал долго противиться и отменил своё выступление. Поклонники предположили, что рассчитывающий на получение российского гражданства артист не хочет портить отношения с властями. Хотя сам музыкант не делал официального заявления о желании получить паспорт РФ, он не раз намекал, что был бы рад такой возможности, и зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко допустила выдачу ему заветного документа. При этом на вопросы NEWS.ru о последних скандалах вокруг Линдеманна и их роли в решении о предоставлении музыканту гражданства Драпеко отвечать отказалась без объяснения причин.

Мне кажется, что Линдеманн вообще съезжает с катушек. Его последние видео, музыка... Намеренные провокации — это всё понятно. Они, конечно, составляют необходимую часть успеха Rammstein, но мне кажется, что он уже переходит сейчас границы, это начинает работать против него. Сейчас он вызывает много критики и недоумения даже у преданных поклонников. И вокруг него в последнее время плодятся какие-то скандалы, которые уже вряд ли работают на его коммерческий успех. Всё это уже немножко ему вредит, — считает Бухарин.

Ещё один скандал обеспечил Линдеманну Эрмитаж, где музыкант снял свой клип на песню «Любимый город». Лидер Rammstein незаконно выпустил в продажу серию NFT-токенов с цифровыми изображениями, сделанными во время съемок в музее, хотя такой договорённости изначально не было. Руководство музея рассказало о случившемся в своём Telegram-канале, однако до сих пор история не получила развития. Музей направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, допустившей «контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца».

Дадут ли теперь Линдеманну российский паспорт

Ещё одной причиной тяги Линдеманна к России может быть относительная дешевизна производства музыки и клипов, которые не уступают по качеству западным. Затеявшему свой отдельный от Rammstein проект Линдеманну нужна была свободная площадка для развития, где общественность податлива и чувствительна к провокациям. Выбор ожидаемо пал на Россию, где Rammstein всегда были не менее популярны, чем в Германии.

Музыкант не скрывает: российское гражданство могло бы упростить ему работу в плане отсутствия необходимости оформления визы. Однако последние скандалы с участием лидера немецкой группы могут повлиять на дальнейшие отношения артиста с Россией и помешать ему получить паспорт РФ. Хотя над аргументами за Тилль тоже работает: договорённость с артистом о его выступлении в качестве хедлайнера Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве 4 и 5 сентября остаётся в силе.