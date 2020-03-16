Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, известный как фронтмен группы Rammstein, выступил в Москве в большом пузыре. Его концерты прошли в составе проекта Lindemann.
Поклонники, побывавшие на представлении, пошутили, что таким образом артист решил защититься от коронавируса. Кроме того, в соцсетях коллектива появились фотографии с оформленными медицинскими масками, которые музыканты продавали как официальный мерч.
Как писал NEWS.ru, группе Lindemann пришлось дать два концерта из-за ограничений. Это было сделано согласно запрету мэрии на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.