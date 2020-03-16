https://static.news.ru/photo/49cf2602-67a2-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, известный как фронтмен группы Rammstein, выступил в Москве в большом пузыре. Его концерты прошли в составе проекта Lindemann.

Поклонники, побывавшие на представлении, пошутили, что таким образом артист решил защититься от коронавируса. Кроме того, в соцсетях коллектива появились фотографии с оформленными медицинскими масками, которые музыканты продавали как официальный мерч.

Помимо этого, во время выступления Линдеманн кидал в толпу торты и запечённую рыбу.

Как писал NEWS.ru, группе Lindemann пришлось дать два концерта из-за ограничений. Это было сделано согласно запрету мэрии на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.