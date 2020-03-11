https://static.news.ru/photo/1691fb92-63b1-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: e83/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы московского концерта группы немецкого музыканта Тилля Линдеманна под названием Lindemann решили разделить выступление на две части из-за ограничений. Это будет сделано согласно запрету мэрии на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Со 2 марта Lindemann находится в туре по России. Музыканты выступили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на 12 марта также намечено шоу в Краснодаре. О разделении представления сообщила пресс-служба компании Volkov Pro, передаёт ТАСС.

Концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета.

Как писал NEWS.ru, организаторы концерта немецкой группы Scooter в Москве планируют ограничить количество зрителей в связи с опасениями по поводу вспышки COVID-19.