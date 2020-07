The Rolling Stones выпустили ранее неизданную песню

https://static.news.ru/photo/ed096202-c1f1-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Rolling Stones Фото: imageSPACE/www.imago-images.de/Global Look Press

Британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее неизданную песню Criss Cross. Она войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года.

В релиз попали ещё две композиции, которые музыканты до этого не выпускали. Ими стали Scarlet, All the Rage. На песню Criss Cross также выпущен клип, режиссёром которого выступила Диана Кунст.

В переиздание Goats Head Soup войдут в качестве бонусов демоверсии и черновые варианты известных песен, а также концертные выступления группы.

Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).