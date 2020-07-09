The Rolling Stones выпустили ранее неизданную песню

Британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее неизданную песню Criss Cross. Она войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года.
В релиз попали ещё две композиции, которые музыканты до этого не выпускали. Ими стали Scarlet, All the Rage. На песню Criss Cross также выпущен клип, режиссёром которого выступила Диана Кунст.
В переиздание Goats Head Soup войдут в качестве бонусов демоверсии и черновые варианты известных песен, а также концертные выступления группы.
Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).
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