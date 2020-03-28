https://static.news.ru/photo/9244442c-7084-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого диагностировали заражение коронавирусом, идёт на поправку. Об этом рассказала его супруга Ирина.

Она из больницы в Коммунарке отправила сообщение композитору Игорю Крутому, о чём тот рассказал газете «Московский комсомолец».

Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе, — говорится в сообщении Ирины Лещенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Олег Газманов после общения со Львом Лещенко, у которого был диагностирован коронавирус, принял решение самоизолироваться. По его словам, дома вместе с семьёй он находится уже около двух недель. За это время не возникло никакого недомогания, а если оно появится, то певец немедленно сдаст тест.