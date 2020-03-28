Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого диагностировали заражение коронавирусом, идёт на поправку. Об этом рассказала его супруга Ирина.
Она из больницы в Коммунарке отправила сообщение композитору Игорю Крутому, о чём тот
Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе, — говорится в сообщении Ирины Лещенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Олег Газманов после общения со Львом Лещенко, у которого был диагностирован коронавирус, принял решение самоизолироваться. По его словам, дома вместе с семьёй он находится уже около двух недель. За это время не возникло никакого недомогания, а если оно появится, то певец немедленно сдаст тест.
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