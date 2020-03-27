https://static.news.ru/photo/64abfb56-704b-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Олег Газманов после общения со Львом Лещенко, у которого был диагностирован коронавирус, принял решение самоизолироваться.

Я был на этом мероприятии, посвящённом Аллочке Крутой, с женой. На этом же мероприятии были Игорь Николаев и Лев Лещенко, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. Не стал делать тест. Сразу после этого мероприятия я самоизолировался, — цитирует РЕН ТВ артиста.

По его словам, дома вместе с семьёй он находится уже около двух недель. За это время не возникло никакого недомогания, а если оно появится, то певец немедленно сдаст тест.

Ранее NEWS.ru писал, что Лев Лещенко, которого госпитализировали с коронавирусом, пришёл на праздник по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. На мероприятии присутствовали многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе Александр Буйнов, Алсу, Ани Лорак, Жасмин, Олег Газманов, Лера Кудрявцева, Димаш, Александр Ревва, Валерий Леонтьев, Валдис Пельш и другие. В настоящее время под наблюдением медиков в ожидании результатов анализа на COVID-19 находятся 60-летний Игорь Николаев и Марина Юдашкина.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.