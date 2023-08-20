Российский певец SHAMAN предстал в главной роли этнооперы музыкального продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Премьера прошла в бухте Капсель под Судаком во время фестиваля искусств «Таврида.АРТ».
Сюжет начинается в Норвегии Х века, откуда князь Владимир в исполнении SHAMAN с войском выдвинулся на Русь. В этом походе Владимира сопровождал воевода Федор, которого сыграл народный артист Николай Расторгуев, а также жена Рогнеда и сын Иоанн.
Также вместе с Владимиром — загадочный путник Ганград, оказавшийся Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Его роль исполнил сам Игорь Матвиенко.
Пока зрителям была представлена концертная версия постановки, полная появится весной 2024 года.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина