Российский певец SHAMAN предстал в главной роли этнооперы музыкального продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Премьера прошла в бухте Капсель под Судаком во время фестиваля искусств «Таврида.АРТ».

Сюжет начинается в Норвегии Х века, откуда князь Владимир в исполнении SHAMAN с войском выдвинулся на Русь. В этом походе Владимира сопровождал воевода Федор, которого сыграл народный артист Николай Расторгуев, а также жена Рогнеда и сын Иоанн.

Также вместе с Владимиром — загадочный путник Ганград, оказавшийся Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Его роль исполнил сам Игорь Матвиенко.

Пока зрителям была представлена концертная версия постановки, полная появится весной 2024 года.

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель