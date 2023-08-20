SHAMAN сыграл князя Владимира: кадры оперы с седым Матвиенко и Расторгуевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Российский певец SHAMAN предстал в главной роли этнооперы музыкального продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Премьера прошла в бухте Капсель под Судаком во время фестиваля искусств «Таврида.АРТ».

Сюжет начинается в Норвегии Х века, откуда князь Владимир в исполнении SHAMAN с войском выдвинулся на Русь. В этом походе Владимира сопровождал воевода Федор, которого сыграл народный артист Николай Расторгуев, а также жена Рогнеда и сын Иоанн.

Также вместе с Владимиром — загадочный путник Ганград, оказавшийся Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Его роль исполнил сам Игорь Матвиенко.

Пока зрителям была представлена концертная версия постановки, полная появится весной 2024 года.