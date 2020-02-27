https://static.news.ru/photo/04872a64-58ec-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Елена Беркова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Порноактриса Елена Беркова высказалась по поводу ситуации вокруг скандального клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна. По её словам, режиссёр ролика на песню Till the End отработал непрофессионально, и есть вопросы к «чисто техническим вещам».

А в чём вообще нонсенс этого видео? Мне когда прислал PR-директор это видео, я вижу, что это порно... Ничего особенно интересного там не было — как-то очень лайтово. Что в этом такого, что затронуло чувства? — задалась вопросом Беркова в стриме RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что легенда советской эстрады, народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал видео Линдеманна. По мнению Лещенко, таких проектов, как группа Rammstein, лидером которой является Линдеманн, очень много. Поэтому такие артисты и создают подобные «конфликтные вещи», чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз попиариться».