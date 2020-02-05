Рэпер Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, жёстко раскритиковал певицу Клаву Коку, исполнившую его песню.
В своём Instagram исполнительница написала, что опубликовала на YouTube ролик с акустическим кавером на песню Скриптонита «Москва любит». Сам рэпер оставил под постом комментарий, в котором посоветовал певице исполнять свои песни.
Девочка, пой свои песни, — написал Жалелов.
После высказывания Скриптонита Кока удалила публикацию в Instagram и видео на YouTube.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские рэперы Slimus и Особов удалили клип на совместную песню «С лёгким паром» после жалобы православных активистов из движения «Зов народа» в Генпрокуратуру.
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