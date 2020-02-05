https://static.news.ru/photo/d6e12114-4842-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Адиль Жалелов Фото: СКРИПТОНИТ/vk.com

Рэпер Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, жёстко раскритиковал певицу Клаву Коку, исполнившую его песню.

В своём Instagram исполнительница написала, что опубликовала на YouTube ролик с акустическим кавером на песню Скриптонита «Москва любит». Сам рэпер оставил под постом комментарий, в котором посоветовал певице исполнять свои песни.

Девочка, пой свои песни, — написал Жалелов.

После высказывания Скриптонита Кока удалила публикацию в Instagram и видео на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские рэперы Slimus и Особов удалили клип на совместную песню «С лёгким паром» после жалобы православных активистов из движения «Зов народа» в Генпрокуратуру.