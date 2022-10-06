Радиостанциям предложили заменить «музыкальных динозавров» молодежью Глава «Тавриды» Першин предложил радиостанциям включить в эфир песни молодых исполнителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин предложил российским радиостанциям включить в эфир песни молодых исполнителей. По его словам, 70 артистов — резидентов «Тавриды» готовы занять освободившуюся нишу вместо «динозавров», которые уже давно не балуют публику своими новыми песнями. Соответствующее предложение музыкальным редакторам он опубликовал в открытом письме в своем Telegram-канале.

В телеге пишут, что музыкальные радиостанции ищут интересные имена, мол, некоторые музыкальные динозавры не балуют своих слушателей новыми песнями. Нужен контент? Он есть. Сотни молодых и талантливых, свежих, — говорится в сообщении.

В свое время резидентами проектов арт-кластера «Таврида» начинали здесь свою карьеру певцы SHAMAN и Анет Сай. Кроме того, участники арт-школ выступают в дуэтах со звездами российской эстрады на фестивале «Таврида.АРТ», а также совершенствуют свои навыки в Академии Игоря Крутого и Музыкальной академии Ларисы Долиной.

Фото: Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Предложение заполнить эфир песнями молодых исполнителей прозвучало на фоне обсуждения в СМИ отсутствия на волнах «Русского Радио» песен Аллы Пугачевой.

Как сообщал ранее портал SOLENKA.INFO со ссылкой на редактора эфира одной из крупных радиостанций, с эфиров негласно сняты все песни Аллы Пугачевой, Валерия и Константина Меладзе. Это якобы связано с их публичным осуждением военной операции на Украине. Запрещенными оказались также песни из репертуара Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и ряда других исполнителей, написанные Константином Меладзе.