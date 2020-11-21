Победительница Детского Евровидения дала советы российской участнице

https://static.news.ru/photo/4737c5b8-2d5c-11eb-ba4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Hanses/junioreurovision.t/Global Look Press

Победительница Детского Евровидения — 2017 Полина Богусевич в интервью NEWS.ru пожелала нынешней участнице от России Софии Феськовой удачи на конкурсе. В 2020 году конкурсанты не поедут в Варшаву, а запишут выступления каждый в своей стране.

Выступать перед камерами намного сложнее, потому что от зрителей мы получаем энергию. Публика — это эмоции, которые дают тебе возможность раскрыться в песне. А петь перед техникой — не очень интересное событие. Но при этом я бы посоветовала Софии представить, что на неё смотрит весь мир, представить всех её родственников и друзей. Не бояться ошибиться на выступлении, — сказала Богусевич.

Кроме того, победительница конкурса отдельно подчеркнула, что взрослым не нужно говорить ничего Софии о политике. По мнению певицы, это не дело детей, а организаторы состязания максимально сохраняют дух праздника.

Певица также заявила, что у неё нет амбиций представить Россию на взрослом Евровидении в ближайшее время.

Сразу после победы я думала об этом. Но сейчас я сформировала видение своё творчества немного в другом пути. Для меня сейчас Евровидение — то, куда мне не нужно на данный момент. Но в будущем, если так сложится судьба, может, и буду участвовать, — отметила Богусевич.

Кроме того, триумфатор Детского Евровидения призналась, что очень хочет участия Little Big на конкурсе. Богусевич назвала себя их фанатом и отметила их как мировых звёзд.

Сейчас Полина готовится для поступления на курс режиссуры в США.

Детское Евровидение состоится 29 ноября 2020 года в Польше. В прямом эфире покажут всё, кроме выступления участников.

В аналогичном формате может состояться и основной конкурс «Евровидение-2021».

Ранее NEWS.ru писал, что традиционный конкурс песни «Евровидение» со взрослыми участниками пройдёт 18, 20 и 22 мая 2021 года в Роттердаме. Состязание состоится на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году, перенесённого из-за пандемии.