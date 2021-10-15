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Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила чарты Великобритании

06:27, 16 октября 2021
Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила чарты Великобритании Элтон Джон Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Песня британского певца и композитора Элтона Джона Cold Heart впервые с 2005 года заняла первое место в британских чартах. Об этом сообщает Official Charts Company.

Композиция является дуэтом. Джон спел её совместно с британской певицей Дуа Липой. Композиция записана в электронной обработке музыкального коллектива Pnau из Австралии и вышла 13 августа.

Ранее 74-летний Элтон Джон сообщил о переносе своего прощального тура по Великобритании и Европе Farewell Yellow Brick Road. Изменения произошли по причине травмы бедра, которую получил композитор.

Что касается американской части тура, то её Джон планирует возобновить в 2022 году — после того, как восстановится после операции.

Ранее стало известно, что группа Queen выпустила второй концертный альбом без Фредди Меркьюри. Вокалистом группы для этой пластинки стал Адам Ламберт.

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