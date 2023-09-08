Отец Агутина опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Агутин

Это была маленькая профилактика, заявил NEWS.ru Николай Агутин, отвечая на вопрос о своей госпитализации. Отец российского певца и композитора Леонида Агутина отметил, что поехал в больницу на один день и уже находится дома.

Нет, я уже дома, вы чего! Просто маленькая профилактика, на один день я поехал в больницу. Все замечательно, я дома, — сказал Агутин.

О том, что Агутин-старший попал в больницу ранее сообщила Baza. По данным Telegram-канала, он обратился к медикам, неудачно подвернув ногу в бассейне. Там диагностировали у него эмболию и тромбоз вен.

Музыкант и композитор Николай Агутин уже попадал в больницу в конце июля. Тогда его госпитализировали в кардиологическое отделение одной из столичных больниц. После этого он рассказал NEWS.ru, что чувствует себя хорошо, а в больницу он направился планово.

Ранее стало известно, что в реанимацию в Москве попала телеведущая и бывший диктор программы «Время» Аза Лихитченко. У 85-летней журналистки случился инфаркт миокарда. Отмечается, что это уже третий раз с начала сентября, когда ей вызывают скорую помощь.

До этого также сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. Отмечалось, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако сам юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».