Бывший диктор программы «Время» попала в реанимацию Телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию в Москве

Фото: Игорь Зотин /ТАСС

Аза Лихитченко

Телеведущая и бывший диктор программы «Время» Аза Лихитченко попала в реанимацию в Москве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, у 85-летней журналистки случился инфаркт миокарда. Отмечается, что это уже третий раз с начала сентября, когда ей вызывают скорую помощь. В минувшее воскресенье, 3 сентября, она обращалась к медикам с жалобами на удушье.

Mash сообщает, что в настоящее время журналистка находится в реанимационном отделении одной из московских больниц, врачи оценивают состояние бывшего диктора программы «Время» как тяжелое, ситуацию усложняет наличие у телеведущей хронических заболеваний, способных ухудшить ее состояние.

Аза Лихитченко работала в программе «Время» в 1960-х годах. Кроме того, она проработала диктором на Центральном телевидении вплоть до 1993 года. Параллельно с работой телеведущей Лихитченко обучала начинающих дикторов новостей. В числе ее воспитанников — ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева. Также журналистка известна по небольшим ролям в фильмах-спектаклях «Интервью у весны», «Вы умеете играть на пианино?» и «Вера».

В конце августа телеведущий Николай Дроздов попал в больницу из-за изменений анализов крови, его подготовили к экстренной операции на кишечнике. Отмечалось, что врачи обнаружили у зоолога грыжеподобные «карманы», в которых развился воспалительный процесс. Сам телеведущий впоследствии подтвердил информацию о проведении операции.