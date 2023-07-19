Николай Агутин рассказал о своем состоянии после госпитализации Музыкант Николай Агутин сообщил, что его госпитализация была плановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Агутин

Госпитализированный ранее российский музыкант и композитор Николай Агутин рассказал в комментарии для NEWS.ru, что чувствует себя хорошо. В больницу он направился планово. Как ожидается, выпишут его уже до конца недели.

Моя госпитализация плановая, у меня все в порядке, чувствую себя я хорошо. Просто нужно проверить давление, сдать анализы. Через три дня уже выпишут, — рассказал Агутин.

Ранее появилась информация о том, что отец российского музыканта Леонида Агутина был доставлен в кардиологическое отделение одной из столичных больниц. Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники, утверждал, что композитор сам обратился к врачам, а госпитализация не была экстренной. Также сообщалось, что в 2006 году мужчина перенес инфаркт.

На прошлой неделе также стало известно, что в больницу попал известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов. Позднее его друг композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что профессор был госпитализирован с отравлением и идет на поправку. С самого начала его состояние не было критичным, однако врачи настояли на том, чтобы Дроздов еще несколько дней оставался в стационаре под наблюдением специалистов. Дунаев также опроверг сведения о том, что лечение связано со зрением.