Наталия Гулькина и C. C. Catch начали работу над совместной песней

https://static.news.ru/photo/62c2a812-281f-11eb-acf4-fa163e074e61_660.jpg Наталия Гулькина Фото: facebook.com/gulkinanatalia

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина в разговоре с NEWS.ru рассказала о новом проекте — дуэте с C. C. Catch. Однако пандемия коронавируса притормозила реализацию этой идеи.

Мы говорили с ней об этом. Мы вели переговоры. После того как закончится вся история с коронавирусом, возможно, песня будет. Но сейчас сложно загадывать, — сказала Гулькина.

C. C. Catch. — немецкая певица. Стала широко известна в СССР и России в 90-е годы. Сейчас становится активной участницей концертов, посвящённых популярной музыке 80-х и 90-х годов.

Ранее Гулькина рассказала, в какой ситуации оказалась из-за пандемии коронавируса. Артистка призналась, что в настоящее время сидит без работы. Она не боится влезть в долги — руки и ноги у неё есть, поэтому сумеет потом всё отработать.

Она также добавила, что, ко всему прочему, ей сейчас требуются деньги на лечение кошки, которую очень любит её дочь. Чтобы вылечить животное, нужно 300 тысяч рублей. Пока Гулькиной удалось собрать 85 тысяч, писал NEWS.ru.