Национальные оркестры регионов России выступят на фестивале в Кремле

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В Государственном Кремлевском дворце 18 сентября впервые состоится гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России. На сцене выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Грозного, Челябинска, Элисты, Якутска и многих других.

В Кремле прозвучат русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. На этих инструментах будут исполнены родные, знакомые из детства мелодии.

Национальное искусство уходит глубоко корнями в историю нашей страны и неразделимо с ней. Оно является подлинным художественным явлением и признанным элементом мировой музыкальной культуры. Это искусство — предмет нашей национальной гордости и хранитель наших духовных ценностей, своего рода наш культурный генетический код, — отметил художественный руководитель фестиваля Дмитрий Дмитриенко.

В рамках фестиваля выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, оркестр русских народных инструментов «Метелица» и другие известнейшие коллективы.

Ранее на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция церемонии открытия международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он продлится до 4 сентября. В этом году грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь зрителей на фоне стен Кремля пройдет уже в 15-й раз.