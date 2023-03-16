На сервисе Last.fm снова можно слушать музыку Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm

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Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm после удаления запрещенной информации, сообщается на сайте ведомства. Теперь пользователи снова могут попасть на сам портал и воспользоваться мобильным приложением.

16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm 10 марта. По данным ведомства, ресурс распространял недостоверную информацию, в том числе фейки о российской армии. С января Роскомнадзор трижды направлял в адрес сервиса требования о необходимости удаления материалов, но они были проигнорированы.

В конце марта 2022 стало известно, что музыкальный сервис Spotify прекратит работу в России. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ. Компания полностью остановила работу на территории РФ 11 апреля, а 18 апреля Spotify был удален из App Store для российских пользователей.