Россиянам ограничили доступ к популярному музыкальному сервису Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm за распространение недостоверной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там отметили, что на портал будут наложены ограничения в том числе из-за фейков о российской армии.

РИА Новости отмечает, что с января Роскомнадзор трижды направлял в адрес сервиса требования о необходимости удаления материалов, но они были проигнорированы.

В конце марта 2022 стало известно, что музыкальный сервис Spotify прекратит работу в России. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ. Компания полностью остановила работу на территории РФ 11 апреля, а 18 апреля Spotify был удален из App Store для российских пользователей.

Лейбл Sony Music в сентябре 2022 года также объявил об уходе из России спустя шесть месяцев после полной остановки работы в стране. Причины, по которым Sony Music решила уйти с российского музыкального рынка, — конфликт на Украине и антироссийские санкции.