Музыкальные сервисы начали блокировать украинскую песню «Червона калина»

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Музыкальные сервисы в России начали блокировать украинскую народную песню «Червона калина», внимание на это обратил Telegram-канал Baza. Так, в приложении «Яндекс.Музыка» композиция стала недоступна в исполнении 14 музыкальных исполнителей и коллективов. В частности, заблокированными оказались версии Андрея Хлывнюка и Александра Малинина.

Сотрудник технического отдела сервиса в беседе с Baza сообщил, что требование ограничить доступ к песне поступило от Роскомнадзора.

[Роскомнадзор] направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку, — сказал он.

На момент написания новости множество разных версий песни доступны на музыкальной платформе «VK Музыка».

В сентябре Бахчисарайский районный суд Крыма признал «Червону калину» боевой песней Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее финалистка конкурса красоты «Мисс Крым. Весна-2022» Ольга Валеева спела эту песню, за что ее начали критиковать подписчики. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев призвал наказывать за такое поведение, а сама девушка призналась, что не знала о подтексте песни.

10 сентября в Бахчисарае прошла свадьба, на которой тоже прозвучала «Червона калина». После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.