Лоза ответил на матерный выпад Шнурова

https://static.news.ru/photo/a2cc7058-13f4-11eb-b655-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза высказался на предмет адресованного ему матерного стихотворения от коллеги из «Ленинграда» Сергея Шнурова. По его словам, он не переживает из-за таких оскорблений.

Ну как это можно назвать стихотворением? Вот «Я помню чудное мгновенье...» это стихотворение, а то, что написал Шнуров, это что-то другое, — подчеркнул Лоза в эфире НСН.

Он добавил, что считает ниже своего достоинства отвечать на такие выпады. Лоза также обвинил Шнурова в отсутствии вокального таланта и заявил, что ему просто завидуют.

У меня столько разных злопыхателей, столько всякого негатива идёт, в основном от бездарностей. Они же не могут написать «Плот», — отметил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое Юрию Лозе, который получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Шнуров высмеял ситуацию, используя матерные слова, и не забыл подшутить над любовью Лозы давать комментарии журналистам практически по каждому поводу. Также лидер «Ленинграда» считает, что скоро Лозе могут выдать орден и медаль.