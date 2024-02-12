Константин Меладзе резко поднял ценник на элитную виллу в Крыму «Самые сливки»: вилла Константина Меладзе в Крыму подорожала на 100 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Константин Меладзе

Композитор и продюсер Константин Меладзе резко поднял цену на свою виллу в Крыму, которая теперь продается за 396 млн рублей, пишет Telegram-канал «Самые сливки». Опубликованы кадры имения в Гурзуфе, которое еще до Нового года стоило почти на 100 млн рублей дешевле.

Особняк расположен вдали от любопытных глаз в охраняемом коттеджном поселке. В имении площадью 700 квадратных метров пять спален, шесть санузлов, просторные гостиная и кухня, прачечная, каминная. На крымской вилле есть турецкая баня, винная комната, спортивный зал и отдельный домик для прислуги.

Во дворе находится лаундж-зона с беседкой, бассейн с подогревом, а также детский домик с игровой площадкой и пруд с рыбками.

Ранее гурзуфскую виллу Константина Меладзе можно было приобрести по куда более привлекательной цене. По информации Telegram-канала Mash, еще в середине ноября музыкальный продюсер скинул ценник на 11 млн рублей, опустив прайс до 289 млн рублей. Перед этим особняк можно было купить за 300 млн рублей. По данным Mash, дом в поселке Вилла Роз недалеко от Ялты располагается на участке в 12 гектаров, виллу построили в 2010 году, но сам музыкант бывал там очень редко.