Гребенщиков песней посоветовал не выходить за дверь

Российский исполнитель Борис Гребенщиков записал песню, в которой рассказал о том, почему лучше не выходить за дверь. Он посвятил её периоду изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Гребенщиков запустил песенный цикл «Подношения интересному времени» для людей, которым сейчас приходится сидеть взаперти. Композиции он
Здравствуй, новый день. Такого ещё не было прежде. Если ты собрался куда-то, подумай и семь раз отмерь. Лестничная клетка — а там уже стоят в спецодежде. Не выходи за дверь, — спел артист.
Музыкант уже выложил 21 песню из цикла, в который вошли как новые композиции, так и старые, сыгранные на новый лад.
Ранее Борис Гребенщиков призвал человечество объединиться в борьбе с коронавирусом. По его словам, от каждого человека зависит то, как все ведут себя во время пандемии, писал NEWS.ru.
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