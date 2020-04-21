Гребенщиков песней посоветовал не выходить за дверь

https://static.news.ru/photo/dcb72324-83af-11ea-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский исполнитель Борис Гребенщиков записал песню, в которой рассказал о том, почему лучше не выходить за дверь. Он посвятил её периоду изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Гребенщиков запустил песенный цикл «Подношения интересному времени» для людей, которым сейчас приходится сидеть взаперти. Композиции он публикует на своём YouTube-канале.

Здравствуй, новый день. Такого ещё не было прежде. Если ты собрался куда-то, подумай и семь раз отмерь. Лестничная клетка — а там уже стоят в спецодежде. Не выходи за дверь, — спел артист.

Музыкант уже выложил 21 песню из цикла, в который вошли как новые композиции, так и старые, сыгранные на новый лад.

Ранее Борис Гребенщиков призвал человечество объединиться в борьбе с коронавирусом. По его словам, от каждого человека зависит то, как все ведут себя во время пандемии, писал NEWS.ru.