«Люди мы или дрянь?»: Гребенщиков призвал объединиться из-за коронавируса

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков призвал человечество в эти непростые дни объединиться в борьбе с коронавирусом.
По его словам, от каждого человека зависит то, как все ведут себя во время пандемии.
Поможем мы друг другу в беде или будем под шумок красть друг у друга. Люди мы или дрянь? А важно сейчас только одно — помочь друг другу, — сказал музыкант.
Он подчеркнул, что сейчас бесполезно искать ответ на вопрос на вопрос — кто виноват? Гребенщиков считает, что никто и никогда не ответит россиянам. В настоящее время, добавил, он, необходимо всем вместе пережить эти непростые времена,
Ранее NEWS.ru писал, что серебряный призёр ОИ-2018 фигуристка Евгения Медведева призвала спортсменов объединиться ради оказания помощи пострадавшим от коронавируса.
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