«Люди мы или дрянь?»: Гребенщиков призвал объединиться из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/55b468fa-7b3a-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Борис Гребенщиков Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков призвал человечество в эти непростые дни объединиться в борьбе с коронавирусом.

По его словам, от каждого человека зависит то, как все ведут себя во время пандемии.

Поможем мы друг другу в беде или будем под шумок красть друг у друга. Люди мы или дрянь? А важно сейчас только одно — помочь друг другу, — сказал музыкант.

Он подчеркнул, что сейчас бесполезно искать ответ на вопрос на вопрос — кто виноват? Гребенщиков считает, что никто и никогда не ответит россиянам. В настоящее время, добавил, он, необходимо всем вместе пережить эти непростые времена, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что серебряный призёр ОИ-2018 фигуристка Евгения Медведева призвала спортсменов объединиться ради оказания помощи пострадавшим от коронавируса.